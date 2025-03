18-Jähriger am Steuer: Unfall bei einer Fahrprüfung

Zwei Personen sind bei einem Unfall in Gersthofen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war am Dienstag gegen 8.45 Uhr ein 18-jähriger Autofahrer auf der Verbindungsstraße zwischen Hirblingen und Augsburg in südlicher Richtung unterwegs. Bei seiner Prüfungsfahrt starb ihm der Motor ab. Der dahinter kommende 20-jährige Autofahrer bemerkte zu spät, dass das Fahrzeug vor ihm langsamer wurde und stieß auf. Durch den Aufprall zogen sich zwei Insassen im Wagen des 18-Jährigen leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. (kar)

