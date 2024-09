Ende der Baustelle verzögert sich

Seit Mitte März finden Bauarbeiten in der Wertinger Straße in Hirblingen statt. Nun verlängert sich die dritte Bauphase in der Wertinger Straße in Hirblingen nochmals bis voraussichtlich 2. Oktober. Das teilte der AVV mit. Es gelten weiterhin die bestehenden Baustellenfahrpläne und Einschränkungen. Die Buslinie 512 bediene demnach weiterhin neben der regulären Haltestelle „Hirblingen, Süd“ zusätzlich die Haltestelle „Hirblingen, Mitte“. Persönliche Auskunft gibt es im Web unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. (AZ)