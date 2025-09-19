Zwei Radfahrerinnen bei Hirblingen von Auto erfasst

Mit leichten Verletzungen sind zwei Radfahrerinnen nach einem Unfällen bei Hirblingen ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Polizei wurde die eine von ihnen am Montag gegen 15 Uhr von einem Auto erfasst. Am Steuer saß eine 68-Jährige, die vom Kreisverkehr bei Hirblingen in einen Parkplatz einbog, um zu einem Kürbisstand zu gelangen. Beim Einfahren übersah sie die 51-jährige Radfahrerin, die auf dem Radweg in Richtung Neusäß fuhr. Durch den Anprall stürzte diese zu Boden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4000 Euro geschätzt.

Gegen 16.30 Uhr kam es außerdem in der Raiffeisenstraße zu einem ähnlichen Unfall. Laut polizei wollte eine 46-Jährige mit ihrem Auto nach rechts in die Nelkenstraße abbiegen. Dabei übersah sie eine 22-jährige Radlerin, die beim Zusammenstoß stürzte und ebenfalls leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden in diesem Fall wird auf rund 8500 Euro geschätzt. (kinp)