Sein Engagement ist beispielhaft

Die Pfarrei St. Blasius in Hirblingen hat ihren langjährigen Kirchenpfleger Rudolf Brem (Mitte) verabschiedet. „Du warst Kirchenpfleger mit Leib und Seele“, sagte der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Gerhard Schappin (Zweiter von rechts) in seiner Dankesrede. „Du hast nicht nur die Finanzen umsichtig verwaltet, sondern dich auch mit großem Einsatz um die vielen baulichen und organisatorischen Maßnahmen rund um unsere Kirche gekümmert.“ Dabei hob er Brems besonderen Einsatz bei der Kirchenrenovierung hervor. „Dein Engagement war beispielhaft und verdient höchste Anerkennung.“ Auch bei kirchlichen Veranstaltungen und Festen habe Brem stets tatkräftig mitgewirkt. Auch Pfarrer Thomas Groll (Dritter von links) dankte für die vielen Stunden, die Rudolf Brem in den Dienst der Pfarrei gestellt hat. Neue Kirchenpflegerin ist Sabine Engel-Seemiller (links). Sie bringt Erfahrungen aus ihrer langjährigen Tätigkeit als Lektorin und Mitgestalterin des Pfarrbriefs mit. (AZ)

