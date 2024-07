Unbekannter bricht Baucontainer in Hirblingen auf

Wie die Polizei berichtet, ist im Gersthofer Stadtteil Hirblingen ein Baucontainer aufgebrochen worden. Vermutlich in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen zerstörte ein Unbekannter dazu zunächst das Schloss des Containers mit einer Flex., um in das Innere zu gelangen. Was er dort suchte, ist laut Polizei unklar. Gestohlen wurde nämlich augenscheinlich nichts. Allerdings versprühte der Einbrecher im Container Löschschaum. Der Einbruch fand an der Kreisstraße A15 im Bereich der Brücke über die A8 statt, heißt es im Bericht der Beamten. Sie schätzen den Sachschaden auf mindestens 1000 Euro. (kinp)

