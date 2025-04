Heimatlos nach Hochwasser: Ehepaar wartet auf Rückkehr in betreutes Wohnheim

„Es ist ein einziger Albtraum, wir wollen endlich wieder nach Hause!“ Christa Vozelj ist verzweifelt. Die 78-Jährige und ihr schwerbehinderter Ehemann Friedhelm warten seit Monaten darauf, dass sie wieder in ihre Wohnung zurückkehren können. Genauer gesagt, seit zehn Monaten. Es war der 2. Juni, um 2 Uhr nachts mussten die Bewohnerinnen und Bewohner des betreuten Wohnens in Dinkelscherben (Landkreis Augsburg) aufgrund des Hochwassers evakuiert werden. „Wir waren überhaupt nicht darauf vorbereitet. Das war damals schon sehr schlimm, aber viel schlimmer ist, was danach passiert ist“, sagt Christa Vozelj.

Sebastian Richly Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ehepaar Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis