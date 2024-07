Wie geht es nach dem Hochwasser in Fischach weiter?

Das Hochwetterereignis am ersten Juni-Wochenende hat Teile der Marktgemeinde Fischach und ihrer Ortsteile stark getroffen. Straßen und Häuser wurden geflutet. „Zum ersten Mal in der Geschichte der Marktgemeinde mussten mehrere Bewohner evakuiert werden“, erzählt der Fischacher Bürgermeister Peter Ziegelmeier. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es um den zukünftigen Hochwasserschutz.

Die Schäden, die beim Hochwasser entstanden sind, seien „Gott sei Dank nicht so gravierend wie in anderen Gemeinden im Landkreis“, sagt Ziegelmeier. Der Klimawandel lasse sich aber nicht aufhalten. Fischach werde also nicht von weiterem Hochwasser sicher sein. „Sinnvoll wäre eine zentrale Hochwasserhilfe in den Stauden, die halte ich aber für unrealistisch“, erklärt er. Ziegelmeier habe bereits mit drei weiteren Gemeinden aus den Stauden gesprochen. Diese hätten jedoch keinen Willen zur Zusammenarbeit gezeigt.

Sechs Becken sollen zum zentralen Hochwasserschutz in Fischach gehören

Statt einem Großkonzept, dass das Wasserwirtschaftsamt mit 40 Millionen Euro veranschlagt, sollen sechs zentrale Auffangbecken geschaffen werden. „Die Becken in Siegertshofen und Tronetshofen sind damit wohl tot“, sagt er. Zu den zwei großen Becken, die es bereits in Markt Wald und Langenneufnach gibt, sollen vier weitere Auffangbecken in Mittelneufnach, Walkertshofen, Mickhausen und vor Willmatshofen entstehen. „Wir wissen bisher nicht sicher, wie die Becken finanziert werden, aber die Beteiligung liegt wahrscheinlich bei 75 Prozent“, erklärt Ziegelmeier.

Als nächsten Schritt möchte die Gemeinde Fischach die anderen Gemeinden zu einem Treffen einladen. Das Wasserwirtschaftsamt will dort dann das genauere Vorgehen zum zentralen Hochwasserschutz erläutern. Zusätzlich dazu soll dezentraler Hochwasserschutz vorangetrieben werden etwa an der Schmutterbrücke, in der Ortsmitte oder den Ortsteilen. „Die Frage ist nur, ob bei Fischach die Mittel vorhanden sind“, sagt Ziegelmeier.

Die Reitenbucher Straße soll schnellstmöglich wiederhergestellt werden

Sorgen macht der Gemeinde zudem die Reitenbucher Straße, die beim Hochwasser eingebrochen ist. „Es gibt die Überlegung, die Straße als Dammbauwerk mit entsprechendem Durchfluss zu erneuern“, berichtet er. Das könnte mit der Verbreiterung der nahegelegenen Brücke verbunden werden. „Die muss im Zuge der Reaktivierung der Staudenbahn mindestens mal saniert werden“, erklärt Ziegelmeier. Dieses Vorhaben könnte aber dauern und sorge schon jetzt für Beschwerden von Landwirten, die die Straße als Durchfahrt zu ihren Feldern benötigen. „Alle, die anrufen, sollen sich beim Freistaat beschweren“, stellt der Bürgermeister klar. Sein Vorschlag sei es, die Straße so schnell wie möglich wiederherzustellen.

Dem stimmt auch Josef Abold (SPD) zu. Ein Dammbauwerk helfe nur den Unterliegern, nicht aber der Marktgemeinde. „Dann müssten die auch zahlen“, meint er. Auch Fischachs stellvertretender Bürgermeister Michael Menner (CSU) gibt zu bedenken, dass der Ausbau mit wasserrechtlichen Verfahren und mehr verbunden wäre. „Dann sind wir in diesem Jahr und auch im nächsten noch nicht fertig“, erklärt er. Da die Straße ein wichtiger Durchgang ist, sei das nicht zumutbar. Die Straße soll also so schnell wie möglich repariert werden, ist der Marktgemeinderat sich einig. Wie lang das dauern wird, ist noch unklar.

Spendenaufruf der Gemeinde Fischach bekommt viel Resonanz

Auch gute Nachrichten gibt es nach dem Hochwasserereignis. Viele Bürgerinnen und Bürger sind dem Spendenaufruf der Gemeinde gefolgt, sodass bisher insgesamt 11.590 Euro gesammelt werden konnten. Die Gemeinde will den Spendenbetrag nun aus eigenen Mitteln auf 30.000 Euro aufstocken. Mit dem Betrag soll Betroffenen des Hochwassers geholfen werden. Diese können bis zum 31. Juli einen Antrag auf finanzielle Hilfe aus den Spendengeldern stellen. Das Formblatt dazu ist auf der Homepage des Marktes Fischach zu finden und liegt auch im Rathaus aus.