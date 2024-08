Auffahrunfall mit mehreren Verletzten in Langweid

Ein großer Auffahrunfall hat sich am frühen Mittwochnachmittag in Langweid ereignet. Ein Autofahrer, der auf der B2 in Fahrtrichtung Augsburg unterwegs war, bremste kurz vor einer Unterführung zwischen den Anschlussstellen Langweid und Stettenhofen ab. Die vier Autofahrer hinter ihm schafften es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und fuhren jeweils aufeinander auf. Eine 48-jährige Frau und ein 43-jähriger Mann mussten mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Außerdem entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. (jlü)

