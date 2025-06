Unfall im Kreisverkehr: 12.000 Euro Schaden

Ein 67-jähriger Autofahrer hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch einen hohen Schaden verursacht. Der Mann war um 15.25 Uhr in den Kreisverkehr bei der A8-Ausfahrt Neusäß bei Hirblingen gefahren. Im Kreisverkehr kam er mit seinem Wagen nach rechts von der Straße ab. Das Auto prallte in das Fahrzeug einer 45-jährigen Frau, die an einer Einfahrt wartete.

Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 12.000 Euro. (AZ)