Monsignore Kraus segnet zwei neue Autos für den begleitenden Fahrdienst

Nach einem Gottesdienst mit Monsignore Karl Kraus und Kaplan Solomon Essiet, musikalisch untermalt von Elisabeth, Maria und Franziska Zwerger in der Klosterkirche, wurden die beiden neuen rollstuhlgerechten Caddys vom Verein für ambulante Krankenpflege Holzen und Umgebung gesegnet.

In seiner Ansprache erinnerte der Erste Vorsitzende Helmut Wech an die Gründung des Vereins vor 116 Jahren an diesem Ort. Mit 14 ehrenamtlichen Fahrerinnen und Fahrern sowie acht Damen vom Telefondienst wurde der begleitende Fahrdienst mit einem Auto im Jahr 2020 in Betrieb genommen. Helmut Wech: „Der Betrieb des Fahrdienstes ist eine wahre Erfolgsgeschichte. So hatten wir bis jetzt über 3.400 Fahrten mit über 100.000 gefahrenen Kilometern“.

Staatsminister Fabian Mehring, selbst Mitglied des Vereins, versprach vor über zwei Jahren eine mögliche Unterstützung. Im März 2023 bewilligten die Regierungsfraktionen aus CSU und Freien Wählern eine Förderung von 100.000 Euro. Das deckt die Anschaffung der behindertengerechten neuen Autos zu 90 Prozent. Beim zu bestehenden Hürdenlauf durch die Bürokratie kam dem Verein die VG Nordendorf mit Geschäftsstellenleiter Marco Schopper und Christine Dinger zu Hilfe. Aber auch die politische Gemeinde mit Bürgermeister Tobias Kunz stand unterstützend zur Seite. Stolz ist Wech auch auf die 1133 Mitglieder des Vereins. Ein besonderer Dank ging an Franz Zwerger. Anwesend waren auch die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf und Jürgen Werner, der Geschäftsführer der ökumenischen Sozialstation Meitingen.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.