Nutzen die Bürgerinnen und Bürger den Rufbus?

Plus Seit einem halben Jahr bringt der AktiVVo Bürgerinnen und Bürger auf Wunsch durch den Holzwinkel und das Roth- und Zusamtal. Der AVV zieht eine erste positive Bilanz.

Mit dem Bus fahren ohne auf Fahrpläne achten zu müssen, ist das Ziel des Rufbusses. Für die Menschen aus insgesamt neun Gemeinden und ihren Ortsteilen im Holzwinkel, Roth- und Zusamtal seit Juni möglich. Mit dem On-Demand Bus hat der AVV ein Pilotprojekt im Landkreis gestartet. Jetzt wurde eine erste Bilanz gezogen.

9200 Fahrgäste haben mehr als 5000 Fahrten in den ersten fünf Monaten gemacht. Das sind im Schnitt etwa 55 Buchungen pro Tag. Mit der App oder per Telefonhotline kann der Rufbus zu einer der mehr als 360 Haltestellen gerufen werden. Diese liegen meist an häufig genutzten Orten wie Geschäften oder Arztpraxen. Ein kleines Schild mit dem Namen der Haltestelle macht darauf aufmerksam. Über die App können nicht nur Fahrten zum gewünschten Ort und zur gewünschten Zeit gebucht, sondern sogar die Route des Busses per Echtzeit verfolgt werden. Das gefällt den Kundinnen und Kunden. 90 Prozent der Fahrgäste nutzen die App, um den Bus zu rufen. Vereinzelt erreichten unsere Redaktion aber immer wieder Beschwerden. So sei es nicht jederzeit möglich gewesen, den Bus zu rufen. Der AVV zeigt sich dennoch zufrieden.

