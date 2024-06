Achtung, Baustelle: Radfahrer auf dem Weldenbahnradweg werden umgeleitet

Die Arbeiten für den Neubau einer Brücke nördlich des Weilers Horgau-Bahnhof sollen am 22. Juli beginnen. Vier Monate Bauzeit sind veranschlagt.

Radfahrer aufgepasst: Der Weldenbahnradweg wird ab Montag, 22. Juli, bis voraussichtlich Samstag, 30. November, umgeleitet. Die Umleitungsstrecke führt größtenteils über Waldwege, die für die Umleitung ertüchtigt werden und nicht asphaltiert sind, teilt das Landratsamt mit. Grund für die Umleitung ist der Neubau einer Brücke. Die Brücke steht nördlich vom Weiler Horgau-Bahnhof und führt die Kreisstraße A5 über den Weldenbahnradweg. Der Bereich um die Brücke selbst wird nach den Sommerferien ab Montag, 16. September, für ca. sieben Wochen voll gesperrt.

Auf dem Weldenbahn-Radweg werden Radfahrer nördlich vom Weiler Horgau-Bahnhof bis November umgeleitet. Hier wird eine Brücke neu gebaut. Foto: Landratsamt Augsburg

Während der Vollsperrung dieser Brücke der Kreisstraße A5 können Anlieger von Horgau-Bahnhof, insbesondere Gäste vom Bahnhöfle Horgau, jederzeit aus Richtung Horgau anfahren. Radfahrende können von beiden Seiten anfahren.

Die Brücke bei Horgau-Bahnhof stammt aus dem Jahr 1962

Die Kreisstraße ist in diesem Bereich Teil der Bedarfsumleitung U43 und U60. Die Umleitung muss für die Zeit der Vollsperrung verlegt werden, so das Landratsamt weiter. Deshalb kann die Strecke auch nicht in den Sommerferien gesperrt werden, sodass der Schulbusverkehr umgeleitet werden muss. Die Umleitungsstrecke für den gesamten Verkehr wird entsprechend ausgeschildert.

Die Brücke über dem Weldenbahnradweg stammt aus dem Jahr 1962. Das Bauwerk wurde im Zuge der Bahnverbindung zwischen Welden und Neusäß erbaut. Nach der Stilllegung der Bahnstrecke Ende der 1980er-Jahre wurde auf der Trasse der Weldenbahnradweg erstellt.

Neubau soll die Verkehrssicherheit verbessern

Nachdem an der Brücke ein erhöhter Sanierungsbedarf besteht, wurde ein Sanierungskonzept inklusive Materialuntersuchungen erstellt. Auf dessen Grundlage wurden verschiedene Varianten untersucht. Wegen technischer und wirtschaftlicher Vorteile wurde ein Neubau der Brücke forciert. Auch vor dem Hintergrund, dass die Strecke mit einer relativ hohen Anzahl an Sonder- und Schwertransporten und Schwerverkehr frequentiert ist, komme eine Sanierung der Brücke mit der geringen Tragfähigkeit nicht in Frage, erklärt das Landratsamt. Der Einbau einer Hilfsunterstützung zur Verbesserung der Tragfähigkeit sei nur als Übergangslösung gedacht gewesen. Ein Neubau wird wegen der Verbesserung der Tragfähigkeit und Verkehrssicherheit als unumgänglich gesehen.

Die Brücke wird als Stahlwellblech „Halbschale“ auf Stahlbetonwänden und einer Gründung aus Mikropfählen hergestellt. Den Abschluss des Profils auf allen Seiten bildet eine jeweils ca. drei Meter lange Stützwand aus großformatigen Granitblöcken. Diese Ausführung soll zum einen eine geringe Bauzeit erfordern und zum anderen keine Sicherungsmaßnahmen am Bestandsbauwerk notwendig machen. Erdbewegungen werden gering gehalten, gewachsener Boden bleibt erhalten und die Unterhaltskosten sind gering, weil wartungsintensive Bauteile nicht benötigt werden. Näheres zum Bauprojekt im Internet auf den Seiten des Landkreises unter „Aktuelle Verkehrsbehinderungen“.