Am Freitag beginnt der Christkindlmarkt in Horgau.

Duftende Lebkuchen, dampfende Punschbecher und ganz viel Musik gibt es am Freitag, 6. Dezember, und am Samstag, 7. Dezember, beim Christkindlmarkt in Horgau für die Besucher. Nicht nur auf dem Martinsplatz wird es an diesen beiden Tagen adventlich. Auch in der Schule, in der Schulturnhalle und im Pfarrsaal dreht sich alles rund um Weihnachten. Viele örtliche Vereine beteiligen sich mit Ständen oder Programmbeiträgen am Christkindlmarkt der Gemeinde.

Entsprechend groß ist die kulinarische Auswahl. Neben Klassikern wie Steaksemmeln, Bosna, Bratwürsten oder Schupfnudeln gibt es auch Kartoffelsuppe oder Kartoffellocken und jede Menge verschiedene Getränke. Süßzähne werden ebenfalls auf ihre Kosten kommen, denn hier werden Pralinen, gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Crêpes und vieles mehr angeboten. Außerdem haben sich auch die jüngeren Horgauer einiges einfallen lassen: Die Grundschulkinder bieten unter anderem eine Bastelstube für Kinder in der Turnhalle an, es gibt selbst gemachte Weihnachtskarten, Geschirrtücher oder Popcorn. Viel Handgemachtes wird hier für den guten Zweck angeboten.

Das Rahmenprogramm des Horgauer Christkindlmarktes

Freitag, 18 bis 22 Uhr: Mit Weihnachtsmusik von den Rothtaler Musikanten mit Jugendmusikern geht es um 18 Uhr los auf dem Martinsplatz. Um 18.15 Uhr und um 19.30 Uhr zeigt der Bürgerverein Rothtal ein Kasperletheater in der Schule, um 19 Uhr eröffnen Pfarrer Reinfried Rimmel und Bürgermeister Thomas Hafner dann offiziell den Christkindlmarkt. Dann kommt auch gleich das Christkind und es gibt Musik dazu vom Kinderchor mit Trompeten von der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau. Um 19.30 Uhr werden die Bläserklassen der Sing- und Musikschule Zusmarshausen-Horgau spielen.

Samstag, 16 bis 22 Uhr: Ab 16 Uhr bietet der Erlebnisbauernhof Kreuzer auf dem Martinsplatz ein Ponyreiten an. Um 16.30 Uhr wird der Nikolaus mit einer kleinen Bescherung für die Kinder erwartet, um 17.15 Uhr sorgen die Querflöten-Spieler der Sing- und Musikschule für Unterhaltung. Um 17.45 Uhr und 18.45 Uhr zeigt der Bürgerverein Rothtal noch einmal ein Kasperletheater in der Schule und um 18.15 Uhr sind die Akkordeon-Schüler der Sing- und Musikschule an der Reihe. Der Lichtergottesdienst beginnt um 18.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin, wobei TonArt die musikalische Gestaltung übernimmt. Das Weihnachtsprogramm der Mehlprimeln beginnt um 19 Uhr im Pfarrheim. Von 19.45 Uhr bis etwa 21.15 Uhr ist dann noch einmal Weihnachtsmusik von den Rothtaler Musikanten auf dem Martinsplatz angesagt. (kabe)