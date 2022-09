Die Gemeinde Horgau gründet ein eigenes Unternehmen

Plus Für den Bau des neuen Rathauses in Horgau gründet die Gemeinde eine eigene Firma. Die soll Entscheidungen flexibler treffen können, verspricht sich der Bürgermeister.

"Der Bau des neuen Rathauses mit Bürgersaal würde wahrscheinlich unbezahlbar werden, wenn wir es auf konventionellem Wege machen", sagt Bürgermeister Thomas Hafner. Deshalb habe man nach Lösungen gesucht, damit man die Angelegenheit etwas unkomplizierter gestalten könne. Das Ergebnis bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Die Gemeinde Horgau gründete ein "Kommunalunternehmen Horgau – Anstalt öffentlichen Rechts", kurz KU.