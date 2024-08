Falsches Gewinnspiel: Frau aus Horgau zahlt 4000 Euro an Betrüger

Ein Telefonbetrüger ergaunerte sich 4000 Euro von einer Frau aus Horgau, berichtet die Polizei. Sie erreichte ein Anruf aus den Niederlanden. Der Betrüger teilte der Frau zunächst mit, dass sie bei einem Gewinnspiel stolze 80.000 Euro gewonnen hätte. Um den Gewinn zu bekommen, müsse sie aber Apple Pay Geschenkkarten kaufen, um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen. Die Frau kaufte Karten im Wert von 4000 Euro und übergab die Codes den Betrügern, berichten die Beamten. Erst als sie selbst keine finanziellen Mittel mehr hatte und die Betrüger ihr mit einem Eintrag in der Schufa drohten, wandte sich die Geschädigte an die Polizei. Die Beamten appellieren: Überlegen Sie, ob Sie überhaupt an einem Gewinnspiel teilgenommen haben. Bezahlen Sie auf keinen Fall irgendwelche Gebühren oder Steuern. Im Zweifel sollte man sich bei der nächsten Polizeidienststelle informieren. (kinp)

