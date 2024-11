Der Gemeinderat Horgau hat sich in seiner Sitzung mit einer Bushaltestelle im Biburger Weg beschäftigt. Der Grund: Ein Anwohner hatte an die Gemeinde einen Antrag auf Verlegung der Bushaltestelle für Grundschüler gestellt. Er fühlt sich durch diese Haltestelle beeinträchtigt. Kinder rütteln an seinem Zaun, betreten das Grundstück und es gibt Verunreinigungen.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Horgau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haltestelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis