Horgau ist so sportlich wie noch nie

Von Johann KohlerSoviel Hände geschüttelt hatte Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner an einem Abend vorher wohl noch nie. Sage und schreibe 158 Sportlerinnen und Sportlern, die die Richtlinien der Gemeinde für eine Ehrung erfüllt haben, galt es zu gratulieren. Und er tat es gerne, wie er in seiner Laudatio kundtat, denn er ist sehr stolz, wie viele überdurchschnittliche Sportler in seiner 3000-Seelengemeinde ihrem Sport nachgehen.

So viele Geehrte bei der Sportlerehrung wie noch nie

Während Vereine in viel größeren Gemeinden sich wegen Spielermangel zusammenschließen müssen, herrsche im Rothtal nach wie vor kein Mangel an Einzelsportlern wie auch Mannschaften, was die große Anzahl der zu Ehrenden beweist. In diesem Zusammenhang sprach das Gemeindeoberhaupt auch Dankesworte an die Vereinsvorsitzenden Ludwig Furnier (SpVgg Auerbach) und Jürgen Tögel ( FC Horgau), sowie an alle Trainer, Betreuer, Helfer und Eltern, aus.

Das sind die Geehrten in Horgau Leichtathletik: SpVgg Auerbach/Streitheim: Maya Zimmer, Hannah Baier, Olivia Crosby, Laura Braun, Anna Zimmer, Annabell Engler, Carlotta Föhn, Selina Schorr, Rebecca Hagner, Anna Juraschek, Lena Stadler, Anna Wiedemann, Johanna Finsinger, Pauline Stegherr, Lena Strehler, Mona Kunert, Hannah Strehler, Franziska Kastl, Isabella Conrad, Franziska Eschey, Julia Meßner, Leonie Wirth, Julia Bschorr, Angela Stockert, Jakob Zimmer, Maximilian Scheich, Gabriel Mittelbach, Tobias Stiastny, Elias Quatember, Sebastian Storm, Moritz Möckl, Moritz Kunert, Maximilian Tauber, Peter Spengler, Alexander Engler, Max Stegherr, Simon Kastner, Maximilian Föhn, Julian Storm, Jonathan Seefried, Moritz Finsinger, Simon Stiastny, Tobias Finsinger, Simon Eisele, Günther Tauber, Mathias Stegherr, Wendelin Blatz, Samuel Tausend, Elias Kohl, Laurenz Burkhardt, Samuel Zircher, Rhythmische Sportgymnastik TSV Gersthofen: Magdalena Wiedemann. Fussball: SG Auerbach/Horgau E1-Jugend. Franz Blatz, Leonpold Blatz,Younes El Aidi, David Grolig, Maximilian Pfister, Silas Oberhausen, Maximilian Pfister, Samuel Roth, Fabian Schmolke, Julian Stroh, Julian Swoboda, Raphael Wank. SG Auerbach/Horgau C2 Jugend, Jonas Balletshofer, Julian Balletshofer, Enis Berisha, Julian Haug, Jakob Heinz, Noah Hildensberger, Leon Hoffmann, Jonathan Klein, Rune Kohlert, Niklas Liebl, Timon Liebel, Niklas Lonsky, Darwin Martinez Jimenez, Bastian März, Nils Niederreiner, Julian Regn, Yannick Reincke, David Ruck, Max Sagrodnik, Niklas Schmid, Gerhard Spatz, Simon Stiastny, Deniz Süzeroglu, Moritz Tausend, Oleksandr Zaverukha, Manuel Zott. SpVgg Auerbach/Streitheim Senioren II , Adrian Berneis, Peter Christ, Dominik Chytry, Leonhard Fitz, Maximlian Fischer, Marco Gaugigl, Stefan Gruber, David Hampp, Dominik Helbig, Michael Hemm, Nicolas Hirsch, Julian Kaiser, Lennox Klingebiel, Andreas Kobitz, Alexander Kohler, Hannes Langer, Manuel Leichtle, Stefan Leichtle, Roland Mailinovski, Nikolas Mayerhauser, Corbinian Sasse, Vitus Scherer, Alexander Scheurer, Stephan Scheurer, Thomas Schropp, Johannes Steidl, Alois Welz. SpVgg Auerbach/Streitheim Senioren I, Dominik Demharter, Julian Demharter, Michael Furnier, Tomasz Gwizdz, Mathias Hajduk, Janis Hemm, Thomas Hemm, Joshua Hemm, Philip Hildensperger, Simon Huber, Edrisa Jaiteh, Manuel Kaiser, Samet Kurt, Ansumana Sankareh, Philipp Schack, Michael Schäffer, David Schöneberg, Maximilian Stadler, Michael Wenni, Georg Weser. Tennisgemeinschaft Rothtal: Philipp Schafhauser, David Ruck, Jonathan Klein, Timon Liebl, Toni Schaffhauser, Jakob Wagner, Jan Scherer, Taha El Aidi, Niklas Schmid. Schützenverein Rothal-Horgau: Patricia Knauer, Annalena Kleinheinz, Julia Vogg, Andreas Vogg, Patrick Ischwang, Klaus Hemm, Ludwig Zobel, Rudolf Berchthold. Reit- und Fahrverein Horgau: Rosalie Kienberger, Helena Flur, Anna Buberl. FFW Horgau: Paul Unger, Patrick Ischwang, Josef Band, Johannes Vogg. Tischtennis TSV Zusmarshausen: Sandra Dusil

Wegen der hohen Anzahl der zu ehrenden Sportlern und dem Wunsch die Ehrung zu straffen, überarbeitete „Sportministerin“ Annelies Lang von der Gemeindeverwaltung erfolgreich das Programm des Abends. So wurde im Gegensatz zu den vergangenen Jahren gerade bei den Einzelsportlerinnen und -sportlern, nur die beste Meisterschaft bei der Ehrung aufgeführt, auch wenn zum Teil die Richtlinien bis zu zehnmal erfüllt wurden. So auch beim 14-jährigen Leichtathleten Simon Stiastny von der SpVgg Auerbach/Streitheim, bei dem die bayerische Meisterschaft im Hammerwurf herausragte.

Die Sportlerinnen und Sportler stachen besonders heraus

Besonders erwähnt wurde aber auch die Leistung von Selina Schorr, Hannah Strehler und Gabriel Mittelbach, diese Nachwuchstalente gewannen alle Wettbewerbe und Meisterschaften, die sie im Laufe des Jahres bestritten hatten. Mit 87 Sportlern stellten die Fußballer der beiden Ortsvereine die größte Gruppe der nominierten Sportler. Den Löwenanteil die erste und zweite Seniorenmannschaft der SpVgg Auerbach/Streitheim, die Meister in der Kreisklasse und B-Klasse wurden und beide in die nächst höherer Liga aufstiegen. Meisterschaften errangen auch die Jugendfussballer der Spielgemeinschaft Auerbach/Horgau, sie waren jeweils als E- und C2-Mannschaft erfolgreich. Auch die Freiwillige Feuerwehr Horgau war diesmal bei der Sportlerehrung vertreten. Vier Floriansjünger in je zwei Mannschaften traten in Oberstdorf gegen 300 internationale Teams beim Schanzenlauf an der Schattenberg-Flugschanze an und erreichten Spitzenplätze. Mit 20 Kilogramm Atemschutzgeräte zusätzlich mussten sie 1040 Stufen erklimmen.

Rockband „Whatever“ trifft den Geschmack des Publikums

Mit gutem Beispiel gingen zwei Gemeinderäte voran, denn Andreas Vogg (Schießen) und Alexander Kohler (Fußball) konnten ebenfalls von ihrem Chef ausgezeichnet werden, während Moritz Möckl und Klaus Hemm zum zehnten Male eine Auszeichnung bekamen. Abgerundet wurde der Ehrungsabend mit der Rockband „Whatever“ der Musikschule Horgau/Zusmarshausen unter Leitung von Manfred Baas und den Musikerinnen und Musikern Lea Sophie Friede, Max Wiedholz, Daniel Vogg, Martin Dworschak, die den musikalischen Geschmack des jugendlichen Publikums trafen. Ebenfalls viel Beifall für ihren Auftritt fanden die jüngsten Akteure des Abends, die „Tanzmäuse“ der SpVgg Auerbach/Streitheim unter Leitung von Isabella Wagner.