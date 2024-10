Kapelle erinnert an die Eigenständigkeit Horgaus seit 1983

Am 27. Oktober 1983 hat die Gemeinde Horgau ihre Selbstständigkeit wieder erlangt. Bis dahin hatte sie gut fünf Jahre lang zu Zusmarshausen gehört. Noch heute erinnert die 1986 erbaute Kapelle an der Verbindungsstraße von Horgau nach Bieselbach an diesen Tag der Selbstständigkeit. Den Innenraum schmückt der gekreuzigte Heiland und eine Figur des heiligen Sankt Wendelin. Am Sonntag, 27. Oktober, findet aus diesem Anlass von 9 bis 17 Uhr ein Tag der offenen Tür in Horgau statt. Gegner und Befürworter des Rathausneubaus werden vor Ort sein und es gibt Getränke vor Ort. (joti)





