Kasse eines Hofladens in Auerbach aus der Wand gerissen

Unbekannte haben am Dienstag zwischen 16 und 18.15 Uhr im Horgauer Ortsteil Auerbach eine Kasse von einem Hofladen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Kasse des Hofladens in der Streitheimer Straße aus der Wand gerissen und aufgebrochen. Aus der Kasse wurde Bargeld entwendet. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter Telefon 08291/1890-0 zu melden. Die Polizei in Zusmarshausen ermittelt nun wegen Besonders schweren Fall des Diebstahles und wegen Sachbeschädigung. (AZ)

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hofladen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis