Die Zeit drängt: Für den Neubau einer Ganztagsbetreuung an der Grundschule in Horgau hat der Gemeinderat in der Sitzung die künftige Betreuungsform festgelegt. Das Gremium entscheidet sich gegen einen Hort und für eine offene Ganztagsbetreuung. Wie hoch die Gesamtkosten sind und wann es mit dem Bau losgehen kann.

Michaela Krämer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ganztagsbetreuung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis