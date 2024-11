Rothtaler Musikanten geben Konzert mit der Königlichen Brassband Utrecht

Die Rothtaler Musikanten aus Horgau veranstalten am Samstag, 30. November, um 18 Uhr in der Rothtalhalle in Horgau ihr Jahreskonzert. An diesem Wochenende sind die Freunde der Musikanten, die Königliche Brassband Utrecht aus den Niederlanden, zu Gast in Horgau. Gemeinsam mit den Rothtaler Musikanten wollen sie ein Konzert in der Rothtalhalle in Horgau zum Besten geben. Der Musikverein hat schon lange eine freundschaftliche Verbindung nach Holland. Im letzten Jahr haben die Rothtaler Musikanten die Königliche Brassband Utrecht besucht. Jetzt, eineinhalb Jahre später, gibt es den Gegenbesuch. Der Eintritt zum Konzert ist frei. (AZ)

