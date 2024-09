Unfall beim Überholen eines Traktors

Aus Horgau meldet die Polizei einen Unfall, der sich beim Überholen ereignet hat. Am Freitag gegen 10.50 Uhr waren zwei Autos auf der Kreisstraße A 5 von Horgau in Richtung Agawang unterwegs. Der hintere Fahrer entschloss sich laut Polizeibericht, den Wagen und den Traktor zu überholen. Als der Überholende auf Höhe des anderen Autos war, scherte dieses ebenfalls zum Überholen aus und es kam zum Streifzusammenstoß. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. (kar)

Regine Kahl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis