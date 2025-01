Irrfahrt mit E-Scooter und Radlader durch Horgauergreut

Ein Radlader und ein E-Scooter wurden in Horgauegreut zunächst gestohlen und dann zurückgelassen. Das berichtet die Polizei. Was der unbekannte Dieb damit erzwecken wollte, ist unklar. Er entwendete in der Nacht auf Sonntag zunächst den E-Scooter, der in einer Gartenhütte in der Kirchstraße stand. Damit fuhr der Unbekannte laut Polizei zu einem Grundstück in der Greuter Straße. Dort stieg er in einen Radlader und fuhr los. Dabei beschädigte er eine Mülltonne für Hundekot, heißt es im Bericht der Polizei. Nach dieser Irrfahrt stellte er den Radlader wieder auf dem Grundstück in der Greuter Straße ab. Dem Eigentümer des Radladers fiel der unbefugte Gebrauch seines Fahrzeuges durch die geänderte Abstellsituation auf. Die Polizei Zusmarshausen sucht nun Zeugen, welche Hinweise auf den Täter oder Täterin geben können. Telefon: 08291/1890-0. (kinp)

