Marktkapelle bringt mit erstem Bierpongturnier Stimmung aufs Hüttenfest

Beim diesjährigen Hüttenfest in Zusmarshausen sorgte ein besonderes Highlight für Begeisterung: Zum ersten Mal wurde ein Bierpongturnier ausgetragen, das von der Marktkapelle Zusmarshausen organisiert und mit viel Engagement auf die Beine gestellt wurde. Zwölf motivierte Zweier-Teams traten in spannenden Duellen gegeneinander an und lieferten sich ein unterhaltsames Kopf-an-Kopf-Rennen. Für die passende Erfrischung und ein stilechtes Ambiente sorgte die Brauerei Schwarzbräu, die das Turnier großzügig mitgesponsert hat. Am Ende konnten die beiden Gewinner Anton Heid und Peter Linder einen Kasten Bier sowie Socken, Strohhüte und Sonnenbrillen von Marie Hausbrendel mit nach Hause nehmen.

Amelie Thein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktkapelle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis