Äpfel und Birnen gesucht

Die IG Streuobstwiese Stauden sammelt wieder Obst zur Herstellung des Staudenapfelsafts. Alle, die Obst übrig haben, sind aufgerufen, dieses nach Fischach oder Mickhausen zu bringen. Allerdings sollte das Obst direkt am Sammeltag erst geerntet werden. Angenommen werden nur reife Früchte und einwandfreie Ware. Das Obst oder die Bäume dürfen nicht gespritzt sein. Voraussichtliche Sammeltermine sind in diesem Jahr am 20. September und am 11. Oktober für Äpfel und Birnen gleichermaßen.

So werden Äpfel und Birnen von der IG Streuobstwiese bezahlt

Die Abgabe der Obstmengen wird direkt vor Ort vergütet und ausbezahlt. Es werden pro 100 Kilogramm Äpfel für Nichtmitglieder 20 Euro, für Mitglieder 22 Euro und für Bioäpfel 26 Euro (nur für Vereinsmitglieder, deren Bäume zertifiziert sind) ausgezahlt. Für 100 Kilo Birnen werden je zwei Euro mehr ausgezahlt als für Äpfel. Treffpunkt ist von 13 bis 14 Uhr in Fischach auch dem Festplatz bei der Feuerwehr, organisiert vom Obst- und Gartenbauverein Willmatshofen und von 14 bis 15 Uhr im Haus Nummer 2 in Aletshofen bei Christian Müller.

So werden Äpfel und Birnen in Fischach entgegengenommen

Die Säcke, die angeliefert werden, sollten nicht zu groß sein. Denn die Helferinnen und Helfer müssen sie auf die Waage heben und dann in den Sammelcontainer bringen. Äpfel und Birnen sollten unbedingt getrennt werden. Die Säcke oder Kisten, in denen Äpfel angeliefert werden, werden sofort wieder zurückgegeben. Birnen dürfen nur in Säcken gebracht werden und diese bleiben dann bei der Sammelstelle. Alle Sammler und Sammlerinnen sollten bis spätestens 20 Minuten vor Ende der Sammlung vor Ort sein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Birnen müssen in separaten Säcken abgegeben werden, die Säcke bleiben bei der Sammelstelle bis zur Anlieferung in der Mosterei, deshalb können Säcke als Ersatz auf Nachfrage auch mitgenommen werden. Eine Rückgabe der Säcke an die Anlieferer von Birnen ist nicht möglich.

Mehr über die IG Streuobstwiese Außerdem sucht der Verein für die nächsten Jahre einen engagierten Menschen, der sich als Schatzmeister/Kassenwart einbringen möchte. Interessierte können sich per Mail an info@staudensaft.de wenden. Weitere Informationen über unseren Verein, Verkaufsstellen und Termine stehen online unter www.staudensaft.de. (AZ)