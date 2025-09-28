Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg Land
Icon Pfeil nach unten

In Baiershofen bei Altenmünster ist man sich über ein geplantes Wohnhaus uneinig

Altenmünster

Zwischen Ensembleschutz und Neubau-Interesse

Altenmünsters Gemeinderat befürwortet einen Neubau in Baiershofen. Doch das Landratsamt ist dagegen. Hintergrund ist der Ensembleschutz.
Von Josef Thiergärtner
    • |
    • |
    • |
    Altenmünster hat über ein geplantes Wohnhaus in Baiershofen beraten. Während der Gemeinderat dafür ist, ist das Landratsamt dagegen.
    Altenmünster hat über ein geplantes Wohnhaus in Baiershofen beraten. Während der Gemeinderat dafür ist, ist das Landratsamt dagegen. Foto: dpa (Symbolbild)

    In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Altenmünster stellte sich sein Tagesordnungspunkt als problematisch dar. Dabei ging es um eine Bauvoranfrage für ein geplantes Wohnhaus in Baiershofen. Vorhaben in dem als Angerdorf bekannten Ortsteil werden meist kritisch betrachtet und unterliegen strengeren Vorgaben. Der besondere Charakter des Dorfes ist auch dem Gemeinderat bewusst.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden