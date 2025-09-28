Zwischen Ensembleschutz und Neubau-Interesse

In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Altenmünster stellte sich sein Tagesordnungspunkt als problematisch dar. Dabei ging es um eine Bauvoranfrage für ein geplantes Wohnhaus in Baiershofen. Vorhaben in dem als Angerdorf bekannten Ortsteil werden meist kritisch betrachtet und unterliegen strengeren Vorgaben. Der besondere Charakter des Dorfes ist auch dem Gemeinderat bewusst.

Josef Thiergärtner Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ensembleschutz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenmünster Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis