Was macht eigentlich ein Drescherverein?

Die Getreideernte ist eingebracht, nur noch der Mais steht mächtig auf den Feldern. Da lohnt es sich, einen Blick auf einen Verein zu werfen, der sich einer alten landwirtschaftlichen Technik verschrieben hat: der Drescherverein Emersacker. Alles begann damit, dass sich Karl Schußmann, der sich schon immer für alles Technische begeistert hatte, in den 90er Jahren eine Dreschmaschine vom zulegte und diese auch funktionsfähig erhalten und betreiben wollte. Der Verein hat ein bestimmtes Ziel.

Joachim Aumann

86494 Emersacker

Getreideernte