In Fischach sollen neue Messgeräte vor Hochwasser warnen

Der Fischacher Gemeinderat hat eine weitere Entscheidung getroffen, um den Hochwasserschutz voranzutreiben. Nach der Sitzung vor den Sommerferien, in der, wie berichtet, beschlossen wurde, die alte Studie zu überarbeiten, um mit dem Bau weiterer Rückhaltebecken voranzukommen, wurde jetzt während der Sommerferien und somit in der eigentlich sitzungsfreien Zeit der nächste Beschluss gefasst. Zwei zusätzliche Pegelmessgeräte sollen an den Fischacher Gewässern angebracht werden und früher vor einer möglichen Hochwassergefahr warnen.

Ruth Seyboth-Kurth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86850 Fischach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis