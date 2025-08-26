Icon Menü
In Fischach sollen neue Messgeräte vor Hochwasser warnen

Fischach

In Fischach sollen neue Messgeräte vor Hochwasser warnen

Die Marktgemeinde will an Neufnach und Schmutter Wasserstände digital messen lassen. Vom Vorwarnsystem könnten Bürger auch direkt profitieren.
Von Ruth Seyboth-Kurth
    • |
    • |
    • |
    Beim Hochwasser im vergangenen Jahr konnte der Wasserstand erst nach dem Zusammenfluss von Neufnach und Schmutter gemessen werden. Das soll anders werden. Foto: Marcus Merk

    Der Fischacher Gemeinderat hat eine weitere Entscheidung getroffen, um den Hochwasserschutz voranzutreiben. Nach der Sitzung vor den Sommerferien, in der, wie berichtet, beschlossen wurde, die alte Studie zu überarbeiten, um mit dem Bau weiterer Rückhaltebecken voranzukommen, wurde jetzt während der Sommerferien und somit in der eigentlich sitzungsfreien Zeit der nächste Beschluss gefasst. Zwei zusätzliche Pegelmessgeräte sollen an den Fischacher Gewässern angebracht werden und früher vor einer möglichen Hochwassergefahr warnen.

