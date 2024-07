In Gersthofen wird ein Pop-up-Store für Secondhand-Trachten eröffnet

Im City Center in Gersthofen eröffnet ein neues Geschäft für gebrauchte Trachten. Pop-up-Store heißt das Konzept, denn der Laden wird nur über einen bestimmten Zeitraum bestehen. Laut Mitteilung eröffnet die Aktion Hoffnung das Geschäft am 1. August. Der Verkauf dauert bis Ende September. Besucherinnen und Besucher erwartet in dieser Zeit eine große Auswahl an handverlesener Trachtenkleidung und Accessoires. Während der Öffnungszeiten besteht zudem die Möglichkeit, gut erhaltene, saubere und modische Kleidung abzugeben.

Wie groß das Interesse an gebrauchten Dirndln, Blusen und Accessoires ist, spürte die Aktion erst vor ein paar Wochen. Beim Nachhaltigkeitsfest der Stadt Gersthofen, als auf dem Rathausplatz viele Angebote rund um Umweltschutz und mehr für ein reges Publikumsinteresse sorgten, wurden die Trachten im Rathaus verkauft - und dort ging es richtig rund. So, dass die Stadt jetzt schon an der Neuauflage der Veranstaltung arbeitet. Doch wie kommt die Aktion Hoffnung an die Kleidung?

„Die Aktion Hoffnung sammelt mit ihren Kleiderbehältern in der Region gebrauchte Kleidung. Der Verkauf von besonders gut erhaltenen Teilen daraus im Pop-up-Store ist ein wichtiger Beitrag, Kleidung länger im Kreislauf zu halten“, informiert Johannes Müller, Geschäftsführer der Hilfsorganisation. „Damit leisten wir einen wesentlichen Beitrag zur Ressourcenschonung und geben den Bürgerinnen und Bürgern die Chance, mit dem Kauf von Secondhand-Kleidung mehr Nachhaltigkeit im Alltag zu leben.“

Mehr als 2.000 Dirndl, Blusen, Schürzen, Janker, Hemden und Lederhosen haben Andrea Haslager und Margot Megele, die die neue Verkaufsaktion koordinieren, vorbereitet“. „Für Individualisten werden besondere Einzelstücke angeboten, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Ein weiterer Vorteil ist, dass Secondhand-Kleidung deutlich günstiger und oft qualitativ hochwertiger als Neuware ist“, betont das Organisationsteam.

Was mit dem Reinerlösen solcher Aktionen wie in Gersthofen passiert

Mit den Reinerlösen aus ihrer Arbeit unterstützt die Aktion Hoffnung Entwicklungsprojekte weltweit. Heuer setzt sich die Hilfsorganisation besonders für den Ausbau der Ausbildung im Bereich Solartechnik in Uganda ein und trägt zur Finanzierung eines Schutzprogrammes für gewaltfreie und sichere Schulen in Nigeria bei.

Für einfache Tätigkeiten, wie etwa die Aufbereitung der Kleidung im neuen Gersthofer Shop und die Unterstützung der Kundinnen und Kunden, werden noch freiwillige Helferinnen und Helfer gesucht. Für Rückfragen steht das Team vorab unter 0821/3166-3601 oder dann zu den Öffnungszeiten im Shop zur Verfügung.

Der Verkauf findet statt von Donnerstag, 1. August bis Samstag, 28. September, im City Center Gersthofen im Erdgeschoss gegenüber von Deichmann, statt. Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 15 Uhr. Während der Öffnungszeiten kann gut erhaltene, saubere Kleidung abgegeben werden. Mehr dazu im Internet unter www.aktion-hoffnung.de. (AZ)