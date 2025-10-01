In Meitingen entsteht ein Wertstoffhof der Zukunft

Längere Öffnungszeiten, hell, sicher, barrierefrei – ein Wertstoffhof, der über ein WC verfügt und wo man deutlich mehr abgeben kann als bisher: All das soll der Wertstoffhof der Zukunft bieten. In Langerringen im Süden des Landkreises nimmt das bereits Gestalt an. In Meitingen ist das nächste Wertstoffzentrum geplant.

Landrat Martin Sailer (links) und Meitingens Bürgermeister haben einen Vertrag unterzeichnet. Dies ist ein weiterer Schritt für einen Wertstoffhof 20233 in Meitingen. Foto: Daniela Bravi

Das neue Wertstoffzentrum in Meitingen soll auch Raum für Umweltbildung liefern

Nach dem Beginn der Baumaßnahmen in Langerringen geht der Landkreis Augsburg den nächsten Schritt im Rahmen seines Zukunftskonzepts „Wertstoffhof 2035“. Landrat Martin Sailer und Meitingens Bürgermeister Michael Higl haben dazu nun den Erbpachtvertrag für das Grundstück an der Bertha-Benz-Straße unterzeichnet. „Mit Meitingen realisieren wir einen weiteren Baustein unserer modernen und bürgernahen Abfallwirtschaft. Das Wertstoffzentrumzentrum hier wird nicht nur den Wertstoffhof deutlich aufwerten, sondern auch Raum für Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung schaffen“, betonte Landrat Martin Sailer im Rahmen der Vertragsunterzeichnung.

Das ist auf dem Gelände des Meitinger Wertstoffhofes geplant

Auf dem bestehenden Gelände des Wertstoffhofs wird der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises laut Pressemitteilung umfangreiche Umbauarbeiten vornehmen. Ziel ist es, die bestehende Anlage zu einem sogenannten Wertstoffhof Plus weiterzuentwickeln: Künftig können dort neben dem bisherigen Sortiment auch Problemabfälle abgegeben werden.

Ein neuer Schulungsraum wird darüber hinaus für Bildungsangebote rund um das Thema Abfallvermeidung und Umweltschutz zur Verfügung stehen – insbesondere für Schulklassen und Interessierte aus dem Landkreis. Bürgermeister Higl freut sich über die zukunftsorientierte Investition in Meitingen: „Der Ausbau des Wertstoffhofs ist ein echter Gewinn für unsere Gemeinde und die gesamte Region. Umweltbildung und moderne Entsorgungsinfrastruktur kommen bei uns nun noch enger zusammen.“

Die konkreten Planungen für den Umbau beginnen im kommenden Jahr. Der Landkreis verfolgt mit seinem Wertstoffhofkonzept 2035 das Ziel, zentrale Anlaufstellen für eine umweltgerechte Abfallentsorgung, Wiederverwendung und Aufklärung zu schaffen – wohnortnah, bürgerfreundlich und zukunftssicher.