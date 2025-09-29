Der Zusammenhalt steht im Mittelpunkt des Bauernhof-Gottesdienstes in Ustersbach

Die in unmittelbarer Nähe friedlich weidenden Kühe nahmen keine Notiz vom Großereignis, die anwesenden Gläubigen fesselte es dafür umso mehr. Und es waren sehr viele Menschen auf Einladung der Katholischen Landvolkbewegung Dinkelscherben zum Gottesdienst unter freiem Himmel herbeigeströmt. Gastgeber am Sonnenhof in Ustersbach war die Familie Schmid.

Pfarrer Heribert Singer stellte den Zusammenhalt, das Jahresthema der Landvolk-Bewegung der Diözese Augsburg, in den Mittelpunkt seiner Ansprache. Nur im Zusammenhalten könnten viele Aufgaben gemeistert werden. Im Miteinander sei es zudem ungemein wichtig, eine gemeinsame Mitte zu haben und sie zu pflegen, auch wenn es mal schwierig werde.

Benedikt Schmid stellte nach dem Gottesdienst den biologischen Bauernhof vor und lud zur Besichtigung ein. (Ulrike Eger)

