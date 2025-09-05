Icon Menü
Initiative Frauensache in Altenmünster

Altenmünster

Initiative für Frauen: Das ist bei der Gruppe Frauensache in Altenmünster geboten

In Altenmünster gibt es seit diesem Jahr eine Gruppe nur für Frauen. Was die Teilnehmerinnen dort alles machen und was noch alles geplant ist.
Von Josef Thiergärtner
    Beim Stammtisch der „Frauensache“ präsentieren (von links) Daniela Emmert, Vera Malcher, Anna-Rosina Weindl, Magdalena Stegmeier, Tamara Schuster und Yasmin Haug schon mal, wie mit Perlen am nächsten KreativKlub gebastelt werden kann.
    Beim Stammtisch der „Frauensache“ präsentieren (von links) Daniela Emmert, Vera Malcher, Anna-Rosina Weindl, Magdalena Stegmeier, Tamara Schuster und Yasmin Haug schon mal, wie mit Perlen am nächsten KreativKlub gebastelt werden kann. Foto: Josef Thiergärtner

    Bei einer Terminankündigung „Stammtisch im Aufenthaltsraum des Feuerwehr-Gerätehauses“ wird wohl üblicherweise eine gemütliche Männergruppe, die sich bei einem Bierchen über die wichtigen Ereignisse im Dorfleben und Weltgeschehen unterhalten, erwartet. Nicht so in Altenmünster, hier ist dies reine Frauensache. „Frauensache“, so nennt sich auch die Initiative, die vor rund einem Jahr von einer Gruppe junger Frauen ins Leben gerufen wurde. Darum geht es.

