Bauhof, Familie, Feuerwehr: Wo im Holzwinkel künftig zusammengearbeitet wird

Ganz schön viel los im Nord-Westen des Landkreises - so könnte man nach der interkommunalen Gemeinderatssitzung im Holzwinkelsaal zu Welden bilanzieren. Dort trafen sich die Bürgermeister, Räte sowie die Bürgerschaft der Kommunen Welden, Bonstetten, Emersacker, Heretsried, Adelsried und Altenmünster zu einer Informationsveranstaltung. Zahlreiche Themen werden aktuell heiß diskutiert. Die Pläne für einen gemeinsamen Bauhof im Raum Welden werden konkreter, auch die Feuerwehren sollen künftig zusammenarbeiten. In einem Themenfeld ist die Region der letzte weiße Fleck im Landkreis.

Eine Anlaufstelle für Eltern, die beispielsweise Probleme mit der Erziehung ihrer Kinder haben, gibt es aktuell nicht. Das Landratsamt möchte nun auch im Holzwinkel ein Familienbüro einrichten. Ludwig Elsner, Jugendamtsleiter des Kreises, versicherte. „Es gibt einen Beratungsbedarf, aber die Problematik ist nicht akut, sonst hätten wir schon längst etwas unternommen. Der Nordwesten hat bislang als einzige Region noch keine Anlaufstelle für Familien. Das wollen wir jetzt ändern.“ Wo diese entstehen soll, steht aktuell noch nicht fest. Die Personalkosten trägt zum großen Teil der Landkreis. Im Augsburger Land gibt es bislang 13 solcher Einrichtungen.

Projektmanagerinnen der Schwammregion stellen sich vor

Organisiert wurde die Veranstaltung vom Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster. Regionalmanagerin Simone Hummel stellte den Sachstandbericht vor und informierte über die laufenden Projekte. Die beiden Projektmanagerinnen der neu gegründeten Schwammregion Julia Tammer und Anna Strobl stellten nicht nur sich selbst vor, sondern zeigten zahlreiche Beispiele, wie Hochwasserschutz funktionieren kann. Die beiden Frauen stehen den Kommunen mit Rat und Tat zur Seite und helfen bei bürokratischen Hürden.

Ein großes Thema im Holzwinkel ist eine interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren, wie Vorsitzender Florian Mair erklärte. Derzeit beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe, in der alle Wehren vertreten sind, mit der Thematik. „Es muss eine funktionale Lösung sein, wir brauchen keinen Gigantismus“, so Mair, der in rund drei Monaten mit einem Ergebnis rechnet. Anschließend entscheiden die Gemeinderäte, ob das Konzept dann umgesetzt werden soll.

Interkommunaler Bauhof soll in Welden entstehen

Einen gemeinsamen Bauhof planen die Mitgliedsgemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Welden. Der Standort steht auch schon beinahe fest und soll im Gewerbegebiet Welden liegen. „Wir haben schon eine Immobilie im Blick und bereits einen Notar verständigt. Zum Kauf des Gebäudes müssen dann nur noch die Gemeinden zustimmen“, so Weldens Bürgermeister Stefan Scheider. Dort würden dann alle Fahrzeuge der Bauhöfe untergebracht werden. „Aktuell werden die Fuhrparks genau betrachtet. Künftig wird fast alles zentral vom neuen Gebäude ausgesteuert. Wir erhoffen uns so vielen Synergien und Kosteneinsparungen.“ Wie viel sich die Kommunen künftig sparen, könne Scheider allerdings noch nicht sagen. Am 23. Oktober sollen auf einen interkommunalen Sitzung weitere Details vorgestellt werden.

Auf Synergien setzt auch der Regionalwerk Westliche Wälder. In dieser GmbH haben sich die Gemeinden Altenmünster, Holzheim, Winterbach und Glött zusammengeschlossen. Es geht um Projekte zur Energiegewinnung. „Wir haben schon einige Projekte anstoßen können. Wir wollen so Einfluss auf Bauvorhaben nehmen, indem wir sie selbst steuern. Wir haben schlechte Erfahrungen gemacht. Bei privaten Anbietern ist die angekündigte Bürgerbeteiligung oft nicht so, wie sie dann tatsächlich ist. Im Regionalwerk läuft das anders: Wir haben die Fäden in der Hand“, erklärte Altenmünsters Bürgermeister Florian Mair. Mit Kühlental, Allmannshofen und Ehingen werden sich schon bald drei weitere Gemeinden dem Regionalwerk anschließen. „Bei uns kann jeder mitmachen und jedem steht es frei, sich an einem Projekt zu beteiligen.“

Auch im Holzwinkel wolle man künftig energietechnisch enger zusammenarbeiten. Ein Kurz-Energienutzungsplan wurde erstellt. Mair: „Leitungen zwischen den Gemeinden zu verlegen macht aufgrund der Wege keinen Sinn, aber man kann den Ausbau gemeinsam vorantreiben und einen gemeinsamen Ansprechpartner installieren. Bei der Verwaltung könnte man so sicher einiges einsparen. Auch hier sollten wir einen gemeinsamen Weg gehen.“ Desweiteren planen die Gemeinden mit Ausnahme von Altenmünster, das bereits eine gemeindeweite Lösung besitzt, eine gemeinsame App, um die Bürgerinnen und Bürger auf dem Laufenden zu halten.