Joe Bausch: "Ich bin 32 Jahre mit Psychopathen umgegangen"

Joe Bausch war Anstaltsarzt, doch bekannt ist er als Gerichtsmediziner im Kölner "Tatort". Vor seinem Auftritt in Neusäß haben wir mit ihm gesprochen

Sie haben in Köln und Marburg Theaterwissenschaft, Politikwissenschaft, Germanistik und Rechtswissenschaften studiert. Aber das hat Ihnen auf Dauer nicht gefallen?



Joe Bausch: Meine anfängliche Begeisterung hat sich sehr schnell gelegt, als ich herausfand, dass die Theaterwissenschaft vor allem aus Theorie bestanden hat. Relativ früh kam ich dann zum WDR, habe unter anderem mit Michael Pfleghar zusammengearbeitet. Auch Peter Zadek bin ich begegnet, damals herrschte in seinem Theater das pralle Leben. Ich wollte eigentlich nie auf die Bühne, aber dann stand ich unter anderem in Dario Fos "Mistero Buffo" selbst auf der Bühne und habe schnell Blut geleckt.

Das hat sie aber auf Dauer nicht erfüllt?



Joe Bausch: Nein, ich war jung und ungeduldig, hatte das Gefühl, die beim WDR wollten damals lieber gar kein Fernsehen machen. Da habe ich nach neuen Gelegenheiten Ausschau gehalten.

So kam es zum Medizinstudium?



Joe Bausch: Ja, nach dem Theater war gleichermaßen meine zweite Liebe die Medizin - und weil ich damals auf Dauer mit dem Theater und dem Fernsehen keine Perspektive sah, dacht ich mir, ich mache etwas Ordentliches. Studiert habe ich in Bochum. Da habe ich kein Theater betreten, bis ich das Physikum hatte. Und dass ich immer leicht auswendig lernen konnte, kam mir auch beim Medizinstudium zugute.

Und dann kam die Rückkehr zur Schauspielerei?



Joe Bausch: Ja, dann habe ich bis ein Jahr nach meiner Approbation wieder Theater gespielt. Später dann auch Film und Fernsehen dazu zum Beispiel in "Tattoo" im "Fahnder" oder bei "Auf Achse".

Und seit 1987 regelmäßige Auftritte in der Kölner Ausgabe der Krimiserie "Tatort"?



Joe Bausch: Man kam auf mich zu. Ich war zunächst geplant als Coach für einen noch nicht besetzten Schauspieler. Letztlich hat die Produktion gesagt, mach du das doch. Und nach dem siebten Mal hat Dietmar Bär gesagt, der kommt ja jetzt öfter, der braucht einen Namen. Seitdem spiele ich den Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth.

Lesen Sie dazu auch

Von 1986 an waren Sie auch Anstaltsarzt in der echten Justizvollzugsanstalt Werl?



Joe Bausch: Da fing ich als Vertragsarzt an, nach einem dreiviertel Jahr wurde ich Assistenzarzt im Zentralen Gefängniskrankenhaus Fröndenberg und die RAF-Frauen u.a. die ehemalige Terroristin Adelheid Schulz meine Patientin. Es folgten ehemalige NS-Verbrecher in ihren 80-er Jahren. Das war hoch spannend. Dann kamen die HIV-Positiven, die damals keiner in seinem Knast haben wollte, aber auch Wirtschaftsbetrüger. Im Lauf meiner Arbeit bekam ich Einblick das Seelenleben von Verbrechern, und in ihre Motive, warum sie ihre Verbrechen begehen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Und sie sind dann rund 30 Jahre dabeigeblieben?



Joe Bausch: Im Jahr 1992 gab es eine Geiselnahme in Werl: Zwei Schwerverbrecher nahmen mehrere Krankenpfleger und eine Zahnarzthelferin als Geiseln, zwei der Geiseln wurden am Ende mit Waschbenzin angezündet und schwer verletzt. Die Stimmung war daraufhin schrecklich. Da sagte ich, ich kann jetzt nicht gehen. Und 1993 ließ ich mich schließlich verbeamten.

Woran aus dieser Zeit als Anstaltsarzt erinnern Sie sich besonders?



Joe Bausch: 32 Jahre bin ich mit Psychopathen, Sadisten, Pädophilen und Narzissten umgegangen. Ich konnte in diesen Jahren die Entwicklung der Gefängnismedizin von der Verweigerungsmedizin hin zu einer ordentlichen ärztlichen Versorgung der Gefangenen mitgestalten. Dabei habe ich auch mit anderen Kollegen an wissenschaftlichen Studien mitgearbeitet.

Und jetzt sind Sie mit einer Lesung auf Tour und sagen "Das Verbrechen beginnt immer im Kopf".



Joe Bausch: Genauso ist es: Ich schildere einige Fälle, wie auch ich sie behandelt habe - wenn auch leicht verfremdet und anonymisiert. Die Motivation der Verbrecher wird dabei deutlich. Daneben erfahren die Zuschauenden auch einiges über mich.

Zur Person: Joe Bausch (* 19. April 1953 in Ellar) studierte an der Universität zu Köln und an der Philipps-Universität Marburg Theaterwissenschaft, Politikwissenschaft, Germanistik und Rechtswissenschaften. Es folgte ein Studium der Medizin an der Ruhr-Universität Bochum, das er 1985 mit dem Examen abschloss. Bausch ist seit 1986 verheiratet und hat eine Tochter. Er sammelte erste Schauspielerfahrungen zu Beginn der 1980er-Jahre. Auf der Bühne war Bausch zuletzt 1993 im Prinz Regent Theater Bochum zu sehen. Gemeinsam mit Ingo Naujoks trat er im Zweipersonenstück "Oui" nach Gabriel Arout (Premiere 1986) auf, das die letzte Nacht von zwei Gefangenen in einem Gestapo-Gefängnis erzählt. Einem breiten Publikum bekannt ist er als Gerichtsmediziner Dr. Josef Roth aus dem Kölner "Tatort". Von 1986 an war er Anstaltsarzt in der Justizvollzugsanstalt Werl. Seine Erfahrungen verarbeitete er in drei Büchern. Mit seinem Tourneeprogramm "Jedes Verbrechen beginnt im Kopf" ist er am Samstag, 11. März, ab 20 Uhr in der Stadthalle Neusäß zu erleben.