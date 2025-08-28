Icon Menü
Johannes Daxbacher: Judo-Botschafter begeistert mit Motivation und Erfahrung

Königsbrunn

Aufgeben? Das kommt für ihn nicht in Frage

Die Landkreis-Botschafter im Interview: Johannes Daxbacher steht für Judo-Sport in Deutschland. Wie er sich motiviert und welche Eigenschaften er für vorbildlich hält.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Seit 2012 ist der Königsbrunner Johannes Daxbacher Botschafter für den Landkreis. Foto: Matthias Baumgartner, Oh

    Für sein Engagement um den Judo-Sport wurde Johannes Daxbacher schon vielfach ausgezeichnet. Seine Erfahrungen gibt der frühere Polizeihauptkommissar aus Königsbrunn auch als Landkreis-Botschafter weiter.

