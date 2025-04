Vor 50 Jahren sang Jürgen Drews in Gersthofen und sorgte für viel Wirbel

Jürgen Drews wurde am 2. April 80 Jahre alt. Zu den vielen Stationen in der ganzen Welt gehört im Leben des bekannten Künstlers auch die Stadt Gersthofen. Das Gastspiel von Jürgen Drews liegt fast 50 Jahre zurück. 33 Jahre alt war damals Jürgen Drews zu Beginn seiner über 60-jährigen Künstlerkarriere, die mit einem großen Bekanntheitsgrad unter den Schlagersängern und in seiner großen Fan-Gemeinde mit seinem Beinamen „König von Mallorca“ endete.

