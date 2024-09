Jugend erklärt: Der 2000er Style

Für die aktuelle Jugend waren lange Zeit die 1980er und 1990er das Vorbild für ihren Kleidungsstil. Gerade durch das beliebte Second-Hand einkaufen, auch „thriften“ genannt, wurden Teile der Mode von vor über 40 Jahren wieder zum Trend. Aber die Trends wandeln sich stetig. Heute sind es nicht nur Promis auf dem roten Teppich mit Postern in Teenie-Zeitschriften, sondern auch die Influencer im schnelllebigen Internet, die den Style der Jugend beeinflussen. Und jetzt sind es eben die 2000er, die sich bei einigen Jugendlichen immer mehr an Beliebtheit erfreuen.

Die 2000er waren was ihren Mode-Stil anging wirklich eine Sache für sich. Sehr tief sitzende Hosen, viel Bling-Bling durch Strasssteinchen und Pailletten, Jogging-Anzüge. Und das sogar - und wohl zuerst - auf dem roten Teppich. Von vielen wurde der Stil schon damals und auch später als „Modesünde“ abgestempelt. Doch so einige der Stil-Merkmale der Nullerjahre sind wieder zurück. Und das obwohl die heutige Jugend damals gerade erst geboren wurde.

So wird der 2000er Stil heute getragen

Besonders die Low-Rise Hosen, die teilweise schon unverschämt tief sitzen, scheinen es vielen Mädchen angetan zu haben. Manchmal wird aber auch zu einem Low-Rise Minirock gegriffen. Dazu dann ein kurzes Top. Am Besten etwas wie Ed Hardy - die 2000er-Marke schlechthin. Wenn sogar die Unterwäsche raushängt, scheint der Look komplett zu sein. Und was kommt mit Low-Rise Hosen? Natürlich das Arschgeweih. Auch das sieht man immer öfter in den sozialen Netzwerken.

Genannt wird der Stil heute „Y2K“: Year 2000 (Jahr 2000). Im Internet finden sich unzählige Frisuren-Tutorials und Outfit-Ideen für den „Y2K-Style“. Auch Accessoires und Kleidungsstücke von billigen Fast Fashion Firmen werden angepriesen. Man darf ja nicht zu viel Geld für Y2K-Klamotten ausgeben, damit man noch Geld für den unweigerlich folgenden Trend hat. Ich frage mich wirklich, was der nächste Stil-Trend werden wird. So lang sind die 2010er dann doch noch nicht her, dass ein Style-Comeback sich lohnen würde.

In loser Folge erklärt unsere 18-jährige Kollegin nicht nur, aber auch die Jugendsprache. Hier geht es zurück zur Übersicht.