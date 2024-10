Jugend erklärt: Dubai Schokolade

In den sozialen Medien verbreitet sich vor allem eins: Trends. Kleidung, Musiker und Essen sind mal in und dann wieder out. Also mal angesagt und dann wieder nicht mehr. Der neueste Hit was Essen angeht ist die Dubai Schokolade.

Schokolade mit etwas Pistazie: Das macht dann 15 Euro

Dubai Schokolade sind dicke Tafeln oder Riegeln mit Zartbitterschokolade. Darin befindet sich eine dicke Creme aus Pistazie und dünne Teigfäden, die auch als Engelshaar bezeichnet werden. Es ist sozusagen eine Schokolade mit orientalischem Touch - deshalb wohl auch Dubai Schokolade. Das besondere daran ist aber nicht die Füllung, sondern der Preis. Für 190 Gramm der trendigen Schokolade werden 14,90 Euro verlangt. Und das obwohl die Schokolade in dem Laden schon ausverkauft ist und erst ab Dezember wieder versendet wird. In anderen Geschäften ist die kleine Tafel oft noch teurer. Gerechtfertigt wird der Preis mit der hohen Qualität der Produkte. Auch in Königsbrunn kann man die teure Leckerei kaufen.

Wir müssen alle rennen

Was sagen die Influencer? „Rennt!“ Rennt zum nächsten Supermarkt, da könnt ihr alle Zutaten kaufen, um die Schokolade selbst zu machen (immer noch sehr teuer übrigens). Rennt zu diesem spezifischen Laden, dort gibt es die Dubai Schokolade zu kaufen. Und anscheinend sind viele gerannt. Denn die Pistaziencreme, die man zum Selbermachen des Food-Trends braucht, gibt es fast nirgends mehr.

Das mit dem Rennen ist nichts neues. Bei vielen Trends sollte man laut den Influencern gleich rennen. Es gibt ein tolles Kleid - letztes Weihnachten war es eines mit Glitzer und Schleifchen? „Mädels, rennt zu H&M!“ Der RedBull-Adventskalender ist im Handel? „Leute, rennt so schnell ihr könnt zum Supermarkt!“ Etwas ist im Angebot, jemand hat ein neues Produkt entdeckt oder es gibt irgendwo irgendetwas zu sehen? „Don‘t walk. Run!“ (Lauft nicht. Rennt!)

