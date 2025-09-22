Frauen pilgern von Biburg zur Kobelkirche

Unter Federführung des heimischen Katholischen Frauenbunds ist eine Gruppe Wanderinnen von Biburg zur Kobelkirche gepilgert. Bei idealem Wanderwetter marschierten die Frauen los. Zum Thema „Gott mit auf den Weg“ gab es an bekannten Stellen sehr schöne Impulse von Sibylle Gerbing. Viele Frauen aus Diedorf, Täfertingen, Neusäß und Zusmarshausen kamen zusätzlich mit dem Auto zur Kobelkirche, um an der Messe teilzunehmen.

Die Hoffnung steht im Mittelpunkt der Predigt

Den Gottesdienst zelebrierte Pfarrer Rolf Gössel, der in seiner Predigt das Thema ergänzte und die Hoffnung in den Mittelpunkt stellte. Unter anderem sagte er: „Es ist wichtig, in allen Lagen immer die Hoffnung im Blick zu haben.“ (Christa Kailich)

