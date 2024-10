Autofahrer bremst wegen frei laufender Katze und verursacht Unfall

Eine frei laufende Katze lief am Montag gegen 14 Uhr auf die Staudenstraße im Fischacher Ortsteil Tronetshofen. Der 59-jährige Fahrer eines Kleintransporters musste deshalb stark abbremsen. Laut Polizei befürchtete er, die Katze überfahren zu haben und legte den Rückwärtsgang ein. Dabei fuhr er, zurück, ohne auf den rückwärtigen Verkehr zu achten und stieß er mit seiner Anhängerkupplung gegen die vordere Stoßstange eines hinter ihm haltenden Wagens. Die Katze war in der Zwischenzeit offenbar unverletzt geflüchtet, am hinteren Auto entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. (diba)

