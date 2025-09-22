Zwei Aystetter sorgen für 7:0-Torflut

Acht Spiele in Folge musste man zuletzt beim SV Cosmos Aystetten auf einen Sieg warten. Doch Panik ist deswegen in der Wehrmann-Arena nicht ausgebrochen. Trainer Thomas Hanselka war immer von den Qualitäten seiner Mannschaft überzeugt. Die rechtfertigte das Vertrauen zuletzt durch zwei Siege innerhalb von fünf Tagen, hat sich nach dem 2:0 gegen Schlusslicht FC Ehekirchen und dem 7:0-Rekordsieg gegen den FC Memmingen II von einem Abstiegsplatz auf Rang zehn in der Mitte der Tabelle katapultiert. „Da gehören wir hin“, spricht der Trainer von einer Woche, die Gold wert war. Punkte gegen die Konkurrenten aus dem Keller zählen bekanntlich doppelt. „Trotz einiger ärgerlicher Punktverluste sind wir jetzt wieder im Soll.“ So hat man sich nach dem bisher höchsten Landesliga-Sieg auch das eine oder andere Bierchen gegönnt. „Zwar keine sieben, aber ein paar Halbe waren es schon“, lässt ein gut gelaunter Thomas Hanselka durchblicken. Ganz besonders hat es ihn gefreut, dass er angesichts des deutlichen Vorsprungs auch seine Reservisten bringen konnte, die ihre Sache allesamt gut gemacht haben. Insbesondere Elija Hanrieder, der für den angeschlagenen Marcel Burda ins Spiel kam und seine ersten drei Tore für den SV Cosmos erzielte. „Nachdem jetzt alle wieder aus dem Urlaub zurück sind, haben wir eine gesunde Breite und können reagieren“, freut sich Hanselka, der nach dem zweiten Spiel ohne Gegentreffer vor allem seiner Abwehr mit Fabian Krug, Maximilian Heckel, Dominik Isufi und Arlind Qarri, der sich immer mehr reinbeißt und an zwei Treffern beteiligt war, ein gutes Zeugnis ausstellt: „Überragend!“

Oliver Reiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Landesliga Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis