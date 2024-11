Premiere im Bürgerhaus: Biburger Kindertheater rettet das Märchenland

Endlich ist es so weit: Das Theaterstück, an dem die Biburger Kindertheatergruppe seit Mitte September arbeitet, kommt auf die Bühne. Wöchentlich haben sie ein bis zweimal geprobt und zusätzlich am Bühnenbild und der Dekoration gearbeitet. Und in der Spielpause ist für ausreichend Essen und Trinken gesorgt. Die Aufregung steigt, denn die kleinen Schauspielerinnen und Schauspieler im Alter von sechs bis zwölf Jahren führen ihre Generalprobe zum ersten Mal vor einem Publikum auf. Am 23. und 24. November kommt für die Kleinen der große Moment: im Bürgerhaus Biburg (ehemals Gasthof Hirsch) hebt sich der Vorhang für das bezaubernde Stück.

Das Märchenland steckt fest, und eine junge Prinzessin hat die Aufgabe, es zu retten. Wenn sie innerhalb eines Tages kein Kind findet, das noch an Märchen glaubt und dies vor anderen kund gibt, ist das Märchenland verloren. Dann müssen Hänsel und Gretel für immer nach ihren Brotkrumen suchen, die Prinzessin auf der Erbse wird niemals Schlaf finden und die junge Prinzessin selbst muss jede Nacht einen Frosch an die Wand werfen.

Einige Kinder schlüpfen auf der Bühne in mehrere Rollen

Voller Eifer und Begeisterung schlüpfen die Kinder in ihre Rollen und lassen das Publikum mitfiebern. Einige der zehn Kinder spielen gleich mehrere Rollen, denn schließlich gibt es insgesamt 24 zu besetzen. Ganz professionell wechseln sie von einer zur anderen Figur und lassen sich von nichts beirren. Verzaubert von dem Stück geben die Zuschauerinnen und Zuschauer den kleinen Schauspielerinnen und Schauspielern, Organisatorinnen, Helferinnen und Helfern einen tosenden Applaus. Freudestrahlend stehen die Kinder auf der Bühne, verbeugen und freuen sich über das gelungene Stück, in das viel Leidenschaft und Liebe fürs Detail gesteckt wurde. Die Aufführungen finden Samstag und Sonntag jeweils um 15 Uhr statt.