Kirchenchor singt für den Frieden

Beim Gastkonzert in der Abteikirche Mariä Himmelfahrt in Oberschönenfeld zeigte der Kirchenchor der Pfarreiengemeinschaft Emersacker, Heretsried und Lauterbrunn eine beeindruckende Leistung. Das Frauenensemble Siba und die Instrumentalisten rundeten das Gesamtbild ab. Die Gesamtleitung lag wie seit über drei Jahrzehnten in den Händen der Chorleiterin Sieglinde Baur- Kazemiyeh. Dieses beeindruckende Konzert belohnten die über 150 Zuhörer mit großem Applaus. Auch die Schwestern der Zisterzienserinnenabtei freuten sich über den Auftritt des Kirchenchors. (AZ)

