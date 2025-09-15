Das Programm der Kirchweih 2025 in Gersthofen im Überblick

Bald ist es wieder so weit: Die Kirchweih in Gersthofen findet vom 10. bis 20. Oktober statt und verspricht Unterhaltung und Genuss für die ganze Familie. Auch in diesem Jahr dürfen sich Besucherinnen und Besucher auf eine bunte Vielfalt an Fahrgeschäften freuen. Fragen und Antworten zur Gersthofer Kirchweih im Überblick:

Welche Fahrgeschäfte gibt es auf dem Gelände? Vom Kinderkarussell über den Autoscooter und den Break-Dance gibt es viele Attraktionen. Ein besonderes Highlight ragt dabei hoch über das Festgelände hinaus: Ein Riesenrad mit 18 Gondeln. Das imposante Fahrgeschäft bietet Ausblick über Gersthofen und das Umland

Welche Bands kommen ins Festzelt? Im Festzelt gibt es neben Blasmusik auch wieder zahlreiche Partyhits und Rock-Musik von Bands wie Shout, Leck O’ Mio oder den Troglauern – um nur einige zu nennen. Außerdem können sich die Gäste auf zahlreiche Aktionen rund ums Festzelt – wie beispielsweise das Fußball-Dart-Spektakel – oder Aktionstage für Familien, Vereine oder Senioren freuen Eine Neuheit in diesem Jahr sorgt für zusätzlichen Genuss: Die Festwirte Stefan „Bob“ Meitinger und Bernhard „Happi“ Happacher betreibt erstmals einen eigenen Imbiss-Wagen auf dem Festgelände.

Welche Motto-Tage gibt es diesmal? Traditionell werden auch wieder verschiedenen Motto-Tage angeboten. Neben dem Abend der Vereine und einem der Betriebe, einem Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschnitzeljagd und tollen Aktionen sowie einem Seniorennachmittag – gibt es auch wieder einen Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen, oder den Maurermontag, an dem das Festzelt bereits um 7 Uhr öffnet.

Eröffnung am Freitag, 10. Oktober 2025 um 17 Uhr

Was ist bei der Eröffnung geboten? Eröffnet wird die Kirchweih am Freitag, 10. Oktober um 17 Uhr mit Freibierausschank, dem Spielmannszug und dem Musikverein Batzenhofen. Im Anschluss folgt der feierliche Fahneneinzug der Vereine aus Gersthofen und den Ortsteilen ins Festzelt und um 18 Uhr der Bieranstich durch Gersthofens Bürgermeister Michael Wörle.

Wo kann man am besten parken? Es wird empfohlen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Gersthofer Kirchweih zu kommen, da die Parkplätze für Autos begrenzt sind. Gut erreichbar ist der Festplatz über die Bushaltestellen Am Ballonstartplatz (Berliner Straße) oder Thyssenstraße Ost (Thyssenstraße). Neben dem Parkplatz direkt am Festgelände (nur aus Richtung Norden zu erreichen) gibt es weitere Parkplätze am Friedhof, rund 5 Gehminuten vom Festgelände entfernt. Weitere Parkmöglichkeiten befinden sich in der Thyssenstraße (fünf Gehminuten) sowie in der Röntgen- und in der Henleinstraße (10 Gehminuten). Parkverbot gilt unter anderem an der Donauwörther Straße sowie entlang der Rettungswege. (AZ, kinp)

Das Programm der Kirchweih in Gersthofen im Überblick

Freitag, 10.10.2025

17 Uhr Freibierausschank am neuen Festplatz Gersthofen Standkonzert mit dem Spielmannszug und dem Musikverein Batzenhofen.

17 Uhr Zeltöffnung (nur Essen und Alkoholfreie Getränke)

18 Uhr Fahneneinzug in das Festzelt und Bieranstich durch Michael Wörle, Erster Bürgermeister

18 – 19.45 Uhr Stadtkapelle Gersthofen (Blasmusik)

20 – 23.30 Uhr The Jam’son

Samstag, 11.10.2025

12 Uhr Zeltöffnung

13 – 18 Uhr Schwäbische Musikanten

19 – 23 Uhr Frontal

21 Uhr Brillantfeuerwerk

Sonntag, 12.10.2025

10 Uhr Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen

10 – 13:45 Uhr Musikverein Batzenhofen

14 – 17 Uhr Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen und der Trachtenkapelle Hirblingen

18 – 22 Uhr Saustoimusi

Montag, 13.10.2025

12 Uhr Zeltöffnung

19 – 22:30 Uhr Italienischer Abend mit Domenico Salerno

Dienstag, 14.10.2025 Abend der Vereine

12 Uhr Zeltöffnung

14 – 18 Uhr Seniorennachmittag mit der Stadtkapelle Gersthofen

19 – 22:30 Uhr Abend der Vereine mit Spiel und Spaß (Busshuttle für die westlichen Stadtteile eingerichtet)

19 – 22:30 Uhr Shout

Mittwoch, 15.10.2025

12 Uhr Zeltöffnung

14:30 – 17 Uhr Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschnitzeljagd und Aktionen Musik: Sing- und Musikschule Gersthofen

19 – 22:30 Uhr Blechblos’n – die bayrische Band

Donnerstag, 16.10.2025

12 Uhr Zeltöffnung

19 – 22:30 Uhr VoiGams

Freitag, 17.10.2025

12 Uhr Zeltöffnung

19 – 23 Uhr Dirndlalarm

Samstag, 18.10.2025

12 Uhr Zeltöffnung

13 – 18 Uhr Schwäbische Musikanten

19 – 23 Uhr Leck O’ Mio

Sonntag, 19.10.2025

10 Uhr Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen

10 – 14 Uhr Trachtenkapelle Hirblingen

14 – 18 Uhr Big Band der Sing- und Musikschule Gersthofen

19 – 22:30 Uhr d’Hundskrippln

Montag, 20.10.2025 Maurermontag

7 Uhr Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen

7 – 11 Uhr Gersthofer Schwob’n Deifi

11:30 – 14:30 Uhr Wonderdocs

14 Uhr Bayrische Meisterschaft im Maßkrugstemmen

15 – 18:30 Uhr Leck O’ Mio

19 – 23 Uhr Troglauer