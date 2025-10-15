Wie schmeckt das Essen auf der Gersthofer Kirchweih?

Ein Hauch von Zuckerwatte liegt in der Luft, vom Grill zieht der Duft von Braten und Würstchen herüber, dazu gut gelaunte Menschen mit einem Krug Bier in der Hand. Die Kirchweih in Gersthofen zeigt sich nicht nur festlich, sondern auch kulinarisch vielseitig. Wir haben im Zelt und beim Wirt nachgefragt, wie es den Besucherinnen und Besuchern schmeckt und was beim Essen am meisten bestellt wird.

Zu den Favoriten bei den Festzeltgästen gehört der Krustenbraten, sagt Festwirt Bernhard Happacher. Dicht dahinter bei der Beliebtheit folge der Klassiker schlechthin, das halbe gegrillte Hendl. Allein am ersten Wochenende der Kirchweih seien rund 1500 Hendl verkauft worden, erzählt Happacher. Auch die XXL-Currywurst sowie die Allgäuer Käsespätzle, die seit Jahren auf keiner Kirchweih fehlen dürfen, stehen bei den Gästen hoch im Kurs.

Wie kommt das kulinarische Angebot bei den Senioren an?

Beim Seniorennachmittag gibt es von der Stadt Gersthofen in Kooperation mit HABO’s Festschänke wieder Gutscheine für die Gäste. Abholen können sich die Senioren ihre Gutscheine am Stand des Seniorenbeirats am Eingang des Festzelts. Beinhaltet ist ein freies Getränk nach Wahl sowie ein warmes Essen. Auf den Gutscheinen stehen Käsespätzle oder Leberkäse mit Kartoffelsalat zur Auswahl.

Icon vergrößern Paul Fersch ist heute zusammen mit seiner Chefin beim Seniorennachmittag. Ihm schmeckt der Leberkäse mit Kartoffelsalat. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Paul Fersch ist heute zusammen mit seiner Chefin beim Seniorennachmittag. Ihm schmeckt der Leberkäse mit Kartoffelsalat. Foto: Alisia Öztürk

Der 85-jährige Paul Fersch hat sich Leberkäse mit Kartoffelsalat bestellt. Ihm schmeckt es gut, die Portion ist seiner Meinung nach vollkommen ausreichend. Generell hätte er sich mehr Flexibilität bei der Wahl gewünscht: „Man kann bei den Gutscheinen leider nicht drauf zahlen. Für ein Hendl hätte ich das gerne gemacht“, sagt Fersch.

Icon vergrößern Christina Hoschka hätte mit dem Gutschein eigentlich gerne Brathendl gegessen. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Christina Hoschka hätte mit dem Gutschein eigentlich gerne Brathendl gegessen. Foto: Alisia Öztürk

Auch die 76-jährige Christina Hoschka hätte lieber ein Brathendl mit dem Gutschein genossen. Den Differenzbetrag würde sie aus eigener Tasche zahlen, sagt sie. Gefreut hätte sie sich zudem über einen Schweinebraten als Gutscheinoption. „Als Alleinstehende mache ich mir zu Hause kaum noch einen Schweinebraten. Das ist einfach zu viel für eine Person“, ergänzt sie.

Icon vergrößern Walter Volket teilte sich beim Seniorennachmittag mit seiner Frau Leberkäse und Kartoffelsalat. Foto: Alisia Öztürk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Walter Volket teilte sich beim Seniorennachmittag mit seiner Frau Leberkäse und Kartoffelsalat. Foto: Alisia Öztürk

Auch Walter Volket hätte sich über einen frischen Gockel gefreut. Doch gemeinsam mit seiner Frau greift er letztlich zum Leberkäse mit Kartoffelsalat und ist damit zufrieden. „Der Geschmack passt. Besonders der Senf schmeckt mir gut“, sagt er. Trotz des Wunsches nach der Möglichkeit beim Gutschein für ein anderes Gericht draufzahlen zu können, zeigen sich alle Seniorinnen und Senioren generell dankbar für die Aktion, dass sie an dem Nachmittag zum Essen eingeladen werden.