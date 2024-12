Traditionelles Adventskonzert

Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, findet wieder das traditionelle Adventskonzert, initiiert von Johanna Wech vom Lauterbacher Dreigesang, im barocken Kirchenraum von Kloster Holzen statt. Das Vokalensemble „Philomele Vocalis“ bringt eine reiche Auswahl an Adventsliedern, von der Barockzeit über die Romantik bis zu modern gesetzten Weisen, in vier- und sechsstimmigen Sätzen zu Gehör. Johnna Wech als erster Sopran, Julia Schied im zweiten Sopran und Elisabeth Havelka als Alt bilden die Frauenstimmen, die im a-capella Gesang mit den Männerstimmen von Stefan Löw-Dick im Tenor, Jürgen Siegert im Bariton und Thomas Havelka als Bass erklingen werden. Mit besinnlichen Liedern, einfühlsamen Gedanken und stimmungsvoller Musik bringen sie die Freude auf das nahende Weihnachtsfest zum Klingen. Das Konzert beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist laut Auskunft der Verantwortlichen frei, Spenden werden erbeten. (AZ)