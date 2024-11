Jugend erklärt: Red Flags und Green Flags

Die sogenannten „Red“ und „Green Flags“- auf Deutsch rote und grüne Flaggen, sind Warnsignale und Hinweise, die in zwischenmenschlichen Beziehungen hilfreich sind. „Green Flags“ deuten auf positive Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen hin. „Red Flags“ hingegen sind als Warnsignal zu deuten. Also, dass eine Person Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen hat, die eine mögliche oder gar bestehende Beziehung gefährden oder sich darauf toxisch auswirken können.

Größtenteils werden die Flaggen im Dating-Bereich genutzt. Mittlerweile sind sogar schon diverse Dating-Apps dazu übergegangen, „Red“ und „Green Flags“ in die Kriterien aufzunehmen. Was genau als „Red/Green Flag“ zählt, ist abhängig von der eigenen Auffassung. Auf der Social-Media-Plattform TikTok gibt es Millionen von Videos zu dem Thema. Wenn ein Mann eine beste Freundin hat, dann ist das für die einen eine „Red Flag“, also eher etwas Negatives. Andere hingegen werten das eher als „Green Flag“, also als postive Eigenschaft. Der Trend geht von banalen Dingen wie beispielsweise dem Tragen von Skinny Jeans bis hin zu tiefgründigen Themen, wie der Beziehung zu den Eltern.

Und was bringt das Ganze? Prinzipiell sollen die Flaggen dazu beitragen, dass in Beziehungen zueinander, egal ob freundschaftlich oder romantisch, Warnsignale frühzeitig erkannt werden.

In loser Folge erklärt unsere 19-jährige Kollegin nicht nur, aber auch die Jugendsprache. Hier geht es zurück zur Übersicht unserer Jugendsprache-Serie.