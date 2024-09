Das Waldbild trügt

Im ersten Moment klingt alles gar nicht so schlimm und sieht auch nicht so aus. Geht man in den Wald, ist es an den meisten Stellen saftig grün und der Laie erkennt nicht, dass viele Bäume vom Borkenkäfer zerfressen und somit tot sind. Also Beine hoch und Däumchen drehen? Nein. Denn genau das ist der Punkt beim Klimawandel. Beängstigend ist nicht das, was sich einem in der Gegenwart präsentiert, sondern das, was in Zukunft folgt. Für den Landkreis Augsburg zeigt sich das in anderen Teilen Deutschlands ganz klar.

Bianca Dimarsico