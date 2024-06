Der Landkreis Augsburg hat erfolgreich verhandelt

Plus Im Landkreis Augsburg gibt es bei der neuen Bahnstrecke zwei große Gewinner: Zusmarshausen bekommt einen Bahnhof und die Stadt Neusäß wird nicht zu stark belastet.

Seien wir ehrlich: Mehr war für den Landkreis Augsburg bei der Auswahl der Bahntrasse für den Fernverkehr zwischen Ulm und Augsburg nicht herauszuholen, mehr war auch gar nicht zu erhoffen. Auf Unverständnis war nach dem Abschluss des Raumordnungsverfahrens die Entscheidung der Regierung von Schwaben vor drei Wochen gestoßen, die violette Variante, die im Landkreis quer durch wertvolle Naturtäler von Roth und Schmutter geführt und womöglich die Hochwasserproblematik verschärft hätte, im Verfahren zu belassen. Die Umsetzung wäre eine riesige Belastung gewesen, vor allem für die Stadt Neusäß. Jetzt wird klar: Dabei ging es gar nicht um den Landkreis Augsburg, sondern um den Raum Neu-Ulm. In Zusmarshausen kann mit dem Bahnhof und Zughalt zurecht von einer neuen Zeitrechnung in den Verkehrsverbindungen gesprochen werden.

Die Bahn hat zugehört in den Dialogforen und Gesprächen mit der Kommunalpolitik und zugegebenermaßen versucht, die Wünsche und Forderungen der Mehrheit umzusetzen und eine schnelle, bezahlbare Trasse herauszufiltern, die möglichst wenig Umwelt und Natur zerstört und wenige Menschen belastet.