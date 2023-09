Die Verteilung von Geflüchteten ist ein Drahtseilakt

Plus Bei der Verteilung von Geflüchteten offenbart sich ein Dilemma: Die Menschen vor Ort wollen weiter helfen, jedoch muss das Verhältnis stimmen.

Welchen Streit die Verteilung von Geflüchteten hervorbringen kann, zeigte sich kürzlich im Nachbarkreis Donau-Ries. In der 279-Seelen-Gemeinde Hoppingen wollte ein privater Investor eine Unterkunft für 88 Geflüchtete errichten. Der Ort wäre auf einen Schlag um ein Drittel gewachsen. Nach lautstarkem Protest der Hoppinger wurde das Projekt gestoppt.

Sowohl in Hoppingen als auch im Landkreis Augsburg betonen viele Menschen, dass sie den Geflüchteten helfen wollen, die Maßnahmen aber verhältnismäßig und sinnvoll sein müssen. Unter diesem Gesichtspunkt muss auch die auf den ersten Blick eindeutige Statistik für das Augsburger Land gelesen werden, der zufolge 14 Gemeinden keine staatliche Unterkunft für Geflüchtete bei sich haben.